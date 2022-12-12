село Большой Колояр, село Большой Колояр, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Большой Колояр

Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1158Колояр, с. каз.при оз. Ляче (Лячерке).1818186555600Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Рожественско-Тезиковская волость
697. Колояр, село бывшее государственное, при речке Лочерке, дворов 206, жителей 1379, церковь православная, школа, почтовая станция, 2 синильни.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Наровчатский район
46913Большой Колоярсело53°43'43°42'N-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Наровчатский муниципальный район, Сельское поселение Большеколоярский сельсовет
56647407101с Большой Колоярсело
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