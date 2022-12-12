колония Люсдорф, колония Люсдорф, Одесский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Люсдорф

Одесский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2253Люсдорф (Люстра), колон. нем.при Черном море.125040277257Лютеранский молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Грос-Либентальская волость
566. Люстдорф, колония немцев, при Черном море, дворов 46, жителей 717, кирка, школа, лавка, вии. погр.
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