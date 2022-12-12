село Мизяковские Хутора, село Мизяковские Хутора, Вінницька область (на 2018) — Familio

Мизяковские Хутора

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Стрижавская волость
533. Мизяковские хутора, село бывшее государственное, дворов 265, жителей 2300, 2 церкви православных, школа, 2 питейных дома, лавка

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Стрижавская волость
Мизяковские Хутора6963694168

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1210Мізяківські Хуториселоцентр сільської радир-н Вінницькийсільрада Мізяківсько-Хутірська
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