деревня Нижние Пинячи, деревня Нижние Пинячи, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижние Пинячи

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2237Нижния Пинячи, деревня.при рч. Авлашке.6820236165Т. — Мечеть 1. Училище.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Ахметевская волость
16Нижние Пинячи, дер. при реч. Тимирсу-Тамаке, на прос. дор., магометанский молитвенный дом, х.-з. маг., бак. лав.661041110108Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән ПәнәчеНижние ПинячиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
189554Нижние Пинячидеревня55°29'52°03'N-39-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Верхнепинячинское сельское поселение
92627432116д Нижние Пинячидеревня
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