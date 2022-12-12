Омелино
Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
590. Омелино, село бывшее удельное, при реке Пупочной, дворов 7, жителей 80, церковь православная, часовня, 3 ветряных мельницы
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
10Вещезерский-Христорождественский погост (сельцо Омелино) (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля5561016855+церковная служба—Каргопольский почтовый тракт.—Церковь, церковно-приходская школа
52Омелино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Омелинского17307368141865см.земледелиелесные заработкиКаргопольский почтовый тракт.—Смежна с погостом Вещезерским Христорождественским.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273043Омелинодеревня60°30'с.ш.38°35'в.д.P-37-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628484356д Омелинодеревня