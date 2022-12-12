село Ямкино, село Ямкино, Богородский, Московская область (на 2019) — Familio

Ямкино

Богородский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
927Ямкино, с. вл.при озере.82076230242Церквей православных 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Ямкинская волость
421. Ямкино, село бывшее владельческое, дворов 110, жителей 577, волостное правление (уездный город в 8 верстах), 2 церкви православных, школа, богадельня, лавка, 30 полу Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Ямкинская волость
Село Ямкино88167Волостное правление, земское училище, богадельня, квартира урядника, добровольная пожарная дружина.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Ногинский район
40727Ямкиносело55°55'с.ш.38°24'в.д.N-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Богородский
46751000486с Ямкиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close