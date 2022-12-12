село Кара Кобы, село Кара Кобы, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019) — Familio

Кара Кобы

Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Алтай, Онгудайский район
153871Каракобысело50°49'с.ш.85°35'в.д.M-45-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Алтай, Онгудайский муниципальный район, Елинское сельское поселение
84620410106с Кара Кобысело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close