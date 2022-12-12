деревня Кузлово, деревня Кузлово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Кузлово

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
4010Кузлово, с. вл.при рч. Колупайке.353023114133Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Ясеновская волость
956. Кузлово, село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 189, 2 церкви православных, ярмарка: 15-го авг. и 8-го ноября.

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Ясеновская волость
9Козлово471

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
130658Кузловодеревня57°18'34°21'O-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Есеновичское сельское поселение
28612410251д Кузловодеревня
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