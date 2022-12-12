Кидыш
Уйский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
998Кидыш, отр. казач. Ор. в.при рч. Кидыше.10325199511539Церковь православная 1, ярмарка, почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
710. Кидышевский, поселок казачий, при реке Уе, дворов 201, жителей 1276, церковь православная, школа, почтовая станция, ярмарка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
325494Кидышсело54°09'00"60°06'00"N-41-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75656444101с Кидышсело