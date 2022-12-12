село Кидыш, село Кидыш, Уйский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Кидыш

Уйский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
998Кидыш, отр. казач. Ор. в.при рч. Кидыше.10325199511539Церковь православная 1, ярмарка, почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Степный
710. Кидышевский, поселок казачий, при реке Уе, дворов 201, жителей 1276, церковь православная, школа, почтовая станция, ярмарка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Уйский район
325494Кидышсело54°09'00"60°06'00"N-41-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Уйский муниципальный район, Кидышевское сельское поселение
75656444101с Кидышсело
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