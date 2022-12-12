деревня Кетово, деревня Кетово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кетово

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3273Кетово, д. вл.при р. Кудаше.3032145965
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Ивановская волость
1065. Кетово, деревня бывшая владельческая, при речке Кудаше, дворов 24, жителей 132. В 1 версте — в ус. Ивановское, волостное правление (уездный город в 30 верстах), вин Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Леонтьевская волость
д. Кетово VII. Чагинское общество544333Ивановский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
385819Кетоводеревня58°12'с.ш.37°59'в.д.O-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Гореловское сельское поселение
78609422201д Кетоводеревня
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