деревня Климовка, деревня Климовка, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Климовка

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Чусовская волость
111) д. Климкова (Верхний Кутомыш), на р. КутомышеСпасское общество104031Бывшие помещичьиПравославныеРусские10522
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