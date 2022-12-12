Малая Матренка
Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2934Малая Матренка (Пучковка), д. каз.при рч. Матренке.302598200212Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1105. М. Матренка (Пучковка), деревня бывшая государственная, при речке Матренке, дворов 70, жителей 547
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
80032Малая Матренкадеревня52°05'00"40°12'00"N-37-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42612412106д Малая Матренкадеревня