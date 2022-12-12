село Ильинка, село Ильинка, Алексеевский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Ильинка

Алексеевский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
434Ильинка, слоб. каз.при р. Тихой Сосне.154207790804Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Иловская волость
161. Ильинка, слобода бывшая государственная, при речке Тихой Сосне, дворов 321, жителей 2148, церковь православная, 11 ветр. мельн., ярмарка 20-го — 22-го июля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Алексеевский район
133939Ильинкасело50°39'38°36'M-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Алексеевский
14710000216с Ильинкасело
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