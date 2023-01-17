село Соколовка, село Соколовка, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Соколовка

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Проскуровский уезд, Ярмолинецкая волость
1306. Соколовка, село бывшее владельческое, при речке Ушице, дворов 139, жителей 1036, церковь православная, питейный дом, винокуренный завод

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Проскуровский уезд, Ярмолинецкая волость
Соколовка Новая16389732¼
Соколовка Старая150767324

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-27127Соколівкаселоцентр сільської радир-н Ярмолинецькийсільрада Соколівська
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