сельцо Пашино, сельцо Пашино, Бетьковская волость, Лаишевский уезд (на 1914) — Familio

Пашино

Бетьковская волость, Лаишевский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1132Пашино, сц. вл.при безымянном ключе.6017123945
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Ветьковская волость
379. Пашино, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 106, рогожный завод

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Бетьковская волость
Пашина, Бетьковскойрусские220
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