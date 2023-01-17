село Ильмино, село Ильмино, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ильмино

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
260Ильмино (Богоявленское), с. вл.при р. Суре и руч. Уразлейке.6020262836932Церковь православная 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Ильминская волость
93. Ильмино (Богоявленское), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 273, жителей 1881, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная с Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47160Ильминосело53°47'45°39'N-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Ильминский сельсовет
56653413101с Ильминосело
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