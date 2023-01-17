аул Хакуринохабль, аул Хакуринохабль, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019) — Familio

Хакуринохабль

Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Майкопский уезд
5222Xакурино-хабль, аулна правом берегу р. Фарса50326508994826абадзехимусульманеМечетей 3. Лавок с красным товаром 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Адыгея, Шовгеновский район
13376Хакуринохабльаул45°01.2'40°14.2'L-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский муниципальный район, Хакуринохабльское сельское поселение
79640430101аул Хакуринохабльаул
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