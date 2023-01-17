Угляне
Глубокский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Угляны д., жит. 47 (22 м. 25 ж.), дес. 64, у. гор. 52 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Березвечь 13 в.
Угляны 1-е, з. (Глубокскаго корт.), жит. 9 (3 м., 6 ж.), дес. 30, у. гор. 52 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Березвечь 13 в.
Угляны 2-е, з. (Оскерко), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 42¼, раз. см. пред.
Угляны 3-е, з. (Оскерко), жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 42¼, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Угляне6
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Угляне3