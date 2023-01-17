Населенное место

Угляны д., жит. 47 (22 м. 25 ж.), дес. 64, у. гор. 52 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Березвечь 13 в.

Угляны 1-е, з. (Глубокскаго корт.), жит. 9 (3 м., 6 ж.), дес. 30, у. гор. 52 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Березвечь 13 в.

Угляны 2-е, з. (Оскерко), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 42¼, раз. см. пред.