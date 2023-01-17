Населенное место

Повязынь, ус. (Володковича), р. Вязынка, жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 28, у. гор. 55 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Радошковичи 6 в.