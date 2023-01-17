деревня Болгуры, деревня Болгуры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Болгуры

Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12349Болгуры, д. каз.при рч. Болгуринке.591677203214
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Июльская волость
981. Болгуры, деревня бывшая государственная, при речке Болгуринке, дворов 106, жителей 583

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Воткинский район
809259Болгурыдеревня56°57'45"53°46'11"O-39-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Воткинский муниципальный район, Болгуринское сельское поселение
94608405101д Болгурыдеревня
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