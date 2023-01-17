село Салба, село Салба, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Салба

Ермаковский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Ермаковская волость
2000Салбинское (Салба), с., на рч. Салбе; церк. Троицкая [4]; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; каз. в. л. № 145; хлеб.-з. маг.15740139715

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Ермаковский район
165933Салбасело53°14'92°36'N-46-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Ермаковский муниципальный район, Сельское поселение Салбинский сельсовет
4616429101с Салба#Н/Д
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