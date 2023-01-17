село Блищановка, село Блищановка, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Блищановка

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Михаловецкая волость
1383. Блищановка, село бывшее владельческое, при речке Долине, дворов 146, жителей 700, церковь православная, питейный дом

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Рахновецкая волость
Блещановка173998456

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26084Блищанівкаселор-н Дунаєвецькийсільрада Михайлівська
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