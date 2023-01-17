деревня Колон, деревня Колон, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Колон

Дзержинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
714Колонская, д, каз.при рч. Колоне.1353047144142
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Рождественская (Христорождественская) волость
1074Колон, д., на р. Колоне; каз. в. л. № 101; хлеб.-з. маг.6223421030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Дзержинский район
138764Колондеревня57°01'95°07'O-46-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Дзержинский муниципальный район, Сельское поселение Денисовский сельсовет
4613409111д Колон#Н/Д
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