село Чаусово Второе, село Чаусово Второе, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Чаусово Второе

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Велико-Мечетнянская волость
180. Чаусово, село бывшее государственное, при реке Буге, дворов 100, жителей 503, церковь православная, питейный дом, 2 водяных мельницы

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Вербовская волость
Чаусово Казенное195863849

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16447Чаусове Другеселоцентр сільської радир-н Первомайськийсільрада Ленінська
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