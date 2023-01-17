деревня Медведево, деревня Медведево, Ступино, Московская область (на 2019) — Familio

Медведево

Ступино, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3981Медведево, сц. вл.при рч. Осенке.2512176769
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Верховлянская волость
Дер. Медведево 2312313Имения: Ф. А. Неклюдова, В. И. Воробьева и П. С. Кожухова.
Имения при дер. Медведево: П. С. Кожухова, М. И. Неклюдовой222Московско-Казанская железная дорога, станция Коломна. 24

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Ступино
22364Медведеводеревня55°04'с.ш.38°24'в.д.N-37-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ступино
46776000500д Медведеводеревня
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