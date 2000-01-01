выселок Хирвисальми, Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Хирвисальми

Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Карелии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Кемский уезд
400Хирвосалма (Коллеля), выс.при оз. Безымянном.26313531618

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Кемский уезд, Тихтозерская волость
Хирви-салмаШалмавысел.Охтинскогооз. Охта[...]3033Тихтозерскому

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