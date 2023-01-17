Населенное место

Пустошка, ф. (Гр. Коссаковского), р. Святуха, жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 100, у. гор. 78 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Гайжуны 16 в.