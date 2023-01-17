Пустошки
Гелванская волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Пустошка, ф. (Гр. Коссаковского), р. Святуха, жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 100, у. гор. 78 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Гайжуны 16 в.
Пустошка, з. (Гр. Коссаковского), р. Святуха, жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 12, у, раз. см. пред.