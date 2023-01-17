село Марфино, село Марфино, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Марфино

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1095Гагаровка (Марфино), д. вл.при р. Мокше.131368148151
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Скачковская волость
577. Мареино (Гагаровка), деревня бывшая владельческая, при р. Мокше, дворов 139, жителей 783

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
47704Марфиносело53°31'44°26'N-38-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Плесский сельсовет
56645410126с Марфиносело
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