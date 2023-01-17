слобода Новиникая, слобода Новиникая, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Новиникая

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
439Новиникая, слоб. каз.при р. Тихой Сосне.314220839849Церковь православная. Заводов винокуренных 2 и салотопенный 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Засосенская волость
148. Новинькая, слобода бывшая государственная, при речке Тихой Сосне, дворов 110, жителей 674, церковь православная, лавка, 2 винок. з., паровая мельница
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close