село Шишковцы, село Шишковцы, Чернівецька область (на 2018) — Familio

Шишковцы

Чернівецька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
924Шишкоуцы, д. вл.при пруде.272795280247Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Грозинская волость
633. Шишковцы, село царан, при речке Шипоте, дворов 50, жителей 578, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернівецька область
А-28242Шишківціселор-н Новоселицькийсільрада Рингацька
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