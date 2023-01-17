деревня Зинодворское, деревня Зинодворское, Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Зинодворское

Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
23183инодворская, д. каз.при р. Устье.107104153145
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Камкинская волость
348. Зинодворская, деревня бывшая государственная, при реке Устье, дворов 13, жителей 90, 9 лавок, 4 ярмарки, торжок по воскресеньям.
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