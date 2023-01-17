Болшево
Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2260Болшево (Болошово), с. вл.при р. Днепре.6930207380Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
29. Болшево, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 22, жителей 136, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная. з. пчт. ст., пост Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
237БольшевоСело7045100117Церковь, школа грамоты, церковно-приход. школа, вин. лав. и мел. 7 лав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87007Болшеводеревня55°44'00"33°50'00"N-36-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66630415136д Болшеводеревня