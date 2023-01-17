село Крюковка, село Крюковка, Майнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Крюковка

Майнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1400Крюковка, д. вл.при р. Гуще.705592359381Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Карлинская волость
778. Крюковка, село бывшее владельческое, при речке Гуще, дворов 168, жителей 774, церковь православная, 12 лавок, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Майнский район
31024Крюковкасело54°02'с.ш.47°59'в.д.N-38-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Майнский муниципальный район, Гимовское сельское поселение
73620455141с Крюковкасело
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