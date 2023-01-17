деревня Чижишкяй, деревня Чижишкяй, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Чижишкяй

Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Заблотишская волость
Чижишки 1-я, д., р. Померквянка, жит. 44 (20 м. 24 ж.), дес. 49, у. гор. 14 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Игналино 10 в.
Чижишки 2-я, д., р. Померквянка, жит. 62 (29 м. 33 ж.), дес. 47, у. гор. 14 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Игналино 10 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Ceikinių seniūnija
Čižiškių k.
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