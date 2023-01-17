село Ломтука, село Ломтука, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Ломтука

Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Якутский округ, Восточно-Канталаский улус
69Тыллыминский 1-й1574

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус
125209Ломтукасело61°38'с.ш.130°06'в.д.P-52-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский муниципальный район, Сельское поселение Тыллыминский 1-й наслег
98629450101с Ломтукасело
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