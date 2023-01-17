село Митякино, село Митякино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Митякино

Руднянский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1065Митякино, с. вл.при оз. Митякине.9035120357385Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Митякинская волость
554. Митякино, село бывшее владельческое, при озере Митякине, дворов 122, жителей 764, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Руднянский район
14373Митякиносело50°41,0' с.ш.44°33,0' в.д.M-38-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Руднянский муниципальный район, Руднянское городское поселение
18647151116с Митякиносело
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