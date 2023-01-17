Троицкое
Мало-Архангельский уезд, Орловская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3188Троицкое (Скарятина), с. вл.при рч. Синковце.652543369372Церковь православная 1. Маслобоень 2. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
967. Троицкое, село бывшее владельческое, при речке Синковце, дворов 84, жителей 615, волостное правление (уездный город 60 в), 2 церкви православных, школа, богадельня, Показать все