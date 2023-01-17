село Троицкое, село Троицкое, Мало-Архангельский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Троицкое

Мало-Архангельский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3188Троицкое (Скарятина), с. вл.при рч. Синковце.652543369372Церковь православная 1. Маслобоень 2. Мельница.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Скарятинская волость
967. Троицкое, село бывшее владельческое, при речке Синковце, дворов 84, жителей 615, волостное правление (уездный город 60 в), 2 церкви православных, школа, богадельня, Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close