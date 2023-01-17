деревня Сташи, деревня Сташи, Глазовский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Сташи

Глазовский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Карсовайская волость
206. Стагаевская (Осташи), деревня бывшая государственная, при реке Пызепе, дворов 16, жителей 134, часовня, дегтярный завод
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