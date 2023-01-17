агрогородок Пески, агрогородок Пески, Мостовский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Пески

Мостовский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Песковская волость
280. Пески, местечко бывшее владельческое, при реке Зельвянке, дворов 43, жителей 496 и мещ. 856, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, к Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Песковская волость
ПескиМестечко3122152424Пески

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Мостовский район, Песковский сельсовет
д Пески627

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Мостовский район, Песковский сельсовет
аг. Пески348
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