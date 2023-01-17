Пески
Мостовский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
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Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
280. Пески, местечко бывшее владельческое, при реке Зельвянке, дворов 43, жителей 496 и мещ. 856, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, к Показать все
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ПескиМестечко3122152424Пески
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Пески627
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Пески348