посёлок Курыш, посёлок Курыш, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Курыш

Дзержинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Рождественская (Христорождественская) волость
1070Верхне-Курышинский, пос. (п. уч. Верхне-Курышинский, 56 дол.), на р. Курыше16856334

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Дзержинский район
138916Курышпосёлок56°37'94°59'O-46-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Дзержинский муниципальный район, Сельское поселение Александро-Ершинский сельсовет
4613402111п Курыш#Н/Д
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