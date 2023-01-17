деревня Щекурья, деревня Щекурья, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019) — Familio

Щекурья

Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
795Щекурьинский, ул. остяк.при рч. Щекурье.44546244168154Сходбище инородцев при положении ясака.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Ляпинская волость
Щекурьинское с., при р. Ляпине, на зем. тр.1480½4402252591

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район
192379Щекурьядеревня64°16'с.ш.60°51'в.д.Q-41-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский муниципальный район, Сельское поселение Саранпауль
71812420136д Щекурьядеревня
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