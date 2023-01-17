Щекурья
Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
795Щекурьинский, ул. остяк.при рч. Щекурье.44546244168154Сходбище инородцев при положении ясака.Показать скан
Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Щекурьинское с., при р. Ляпине, на зем. тр.1480½440225—2591
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
192379Щекурьядеревня64°16'с.ш.60°51'в.д.Q-41-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский муниципальный район, Сельское поселение Саранпауль
71812420136д Щекурьядеревня