деревня Верхнеправоторский Колодезь, деревня Верхнеправоторский Колодезь, Пристенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Верхнеправоторский Колодезь

Пристенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1527Вышне-Праворотский Колодезь, д. каз.при рч. Вышнем Праворотском Колодезе.181544122207
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Пристенский район
617716Верхнеправоторский Колодезьдеревня51°08'36°32'M-37-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Пристенский муниципальный район, Сельское поселение Бобрышевский сельсовет
38632404126д Верхнеправоторский Колодезьдеревня
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