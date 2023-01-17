деревня Новое Мочалкино, деревня Новое Мочалкино, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новое Мочалкино

Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1367Каменный Ключь (Ташлыяр), д. каз.при рч. Шие и ключе Каменном.3019172419
Показать скан

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Зюринская волость
Каменный Ключ, Зюринскойкрещеные татары361
Показать скан
Мочальное Озеро Новое, Зюринскойсм. Каменный Ключ.
Показать скан
Ташлияр, Зюринскойсм. Каменный Ключ.
Показать скан

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ТашлыярНовое МочалкиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мамадышский район
159100Новое Мочалкинодеревня55°55'51°15'N-39-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мамадышский муниципальный район, Шадчинское сельское поселение
92638493111д Новое Мочалкинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close