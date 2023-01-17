Новое Мочалкино
Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1367Каменный Ключь (Ташлыяр), д. каз.при рч. Шие и ключе Каменном.3019172419Показать скан
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Каменный Ключ, Зюринскойкрещеные татары361Показать скан
Мочальное Озеро Новое, Зюринскойсм. Каменный Ключ.Показать скан
Ташлияр, Зюринскойсм. Каменный Ключ.Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ТашлыярНовое МочалкиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159100Новое Мочалкинодеревня55°55'51°15'N-39-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92638493111д Новое Мочалкинодеревня