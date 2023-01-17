посёлок городского типа Новопокровка, посёлок городского типа Новопокровка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Новопокровка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
59Новопокровское (Шамшова), с. вл.при рч. Камышеватой Суре.6050128465450Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Новопокровская волость
48. Новопокровское (Шамшева), село бывшее владельческое, при реке Суре Камышеватой, дворов 178, жителей 979, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь пра Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4730Новопокровкаселище міського типуцентр селищної ОТГр-н СолонянськийНовопокровська селищна об'єднана територіальна громада
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