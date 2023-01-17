деревня Макаровская, деревня Макаровская, Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Макаровская

Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5186Макаровская, д. вл.при р. Катроме.828535126108
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Катромская волость
735. Макаровская, деревня бывшая государственная, дворов 44, жителей 249, волостное правление (уездный город в 94 верстах), 3 кожевенных заводов. В 1¼ в. — Богородский Ка Показать все

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Катромская волость
2312МакаровскоеАрзубихск.БогородицкийАндреевой9639121115
24МнкаровскоеАрзубихск.БогородицкийВарниковск.9192227
25МнкаровскоеАрзубихск.БогородицкийТранковской9061811
26МнкаровскоеМакаровск.Богородицкийсобственники61211

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Харовский район
34516Макаровскаядеревня60°11'с.ш.40°38'в.д.P-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Харовский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
19652409193д Макаровскаядеревня
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