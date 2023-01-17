агрогородок Турья, агрогородок Турья, Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Турья

Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Краснопольская волость
4Дер. Турьегрунтовойруч. Турье и колодцахГурьевскому с. о. 92316322Краснопол. прав. 11833
31Фол. Турья грунтовойруч. и колод. дв. М. М. и Е. С. Фон-Бенкендорфам, прав. 134Краснопол. прав. 11833

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Краснопольский район, Турьевской сельсовет
аг. Турья152
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