деревня Зайково, деревня Зайково, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Зайково

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Городокский уезд, Зайковская волость
70. Зайково, усадьба, волостное правление у. г. 23 в.), церковь православная, школа, винокуренный завод, 3 ярм. В 9 верстах — усадьба Межа, церковь православная, винокуре Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Зайковская волость
59ЗайковоимениеСисито, озероЗайковского, православногокрестьянам Завидовского товарищества, прав.16

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Межанский сельсовет
д Зайково31

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Межанский сельсовет
д. Зайково32
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