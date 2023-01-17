село Берсеневка, село Берсеневка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Берсеневка

Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Берсеновка Блохинской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4298.
Дело о Гераськине Лукьяне Даниловиче, крестьянине д. Берсеневки Блохинской вол. Саранского у. Пензенской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1468Берсеневка, д. вл.при колодцах.52352231227
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Блохинская волость
814. Берсеневка, деревня бывшая владельческая, дворов 74, жителей 524

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Лямбирский район
75749Берсеневкасело54°12'45°06'N-38-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, Берсеневское сельское поселение
89637425101с Берсеневкасело
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