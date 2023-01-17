Дмитриевка
Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
129Дмитриевка (Брюхово, Брехово), село.при рч. Васильевке.153094234295Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Мельниц ветреных 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
54. Дмитриевка (Брюхово), село бывшее владельческое, при речке Васильевке, дворов 100, жителей 495, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Дмитриево, с. при реч. Воробьевке, прос. дор., церковь, зем. шк., вол. прав., кузн., 4 бак. лав., х.-з. маг.15—70258270Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519155Дмитриевкасело54°49'00"55°49'00"N-40-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80652415101с Дмитриевкасело