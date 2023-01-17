село Дмитриевка, село Дмитриевка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
129Дмитриевка (Брюхово, Брехово), село.при рч. Васильевке.153094234295Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Мельниц ветреных 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дмитриевская волость
54. Дмитриевка (Брюхово), село бывшее владельческое, при речке Васильевке, дворов 100, жителей 495, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Дмитриевская волость
8Дмитриево, с. при реч. Воробьевке, прос. дор., церковь, зем. шк., вол. прав., кузн., 4 бак. лав., х.-з. маг.1570258270Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Уфимский район
519155Дмитриевкасело54°49'00"55°49'00"N-40-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Уфимский муниципальный район, Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
80652415101с Дмитриевкасело
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