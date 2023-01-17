деревня Вахрушево, деревня Вахрушево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Вахрушево

Коченевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Томский округ
30Вахрушева, д. зав.при рч. Оеше.2523736107116
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Ново-Тарышкинская волость
5Дер. Вахрушева25325341165

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Коченевский район
80264Вахрушеводеревня55°15'82°09'N-44-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Коченевский муниципальный район, Сельское поселение Крутологовский сельсовет
50623410106д Вахрушеводеревня
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